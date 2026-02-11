Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l’incubo retrocessione

La Fiorentina è pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere e dovrà battagliare fino all’ultimo turno per restare in Serie A. Con 18 punti dopo 24 giornate, i viola sono chiamati a cambiare marcia: per raggiungere una quota sicurezza vicina ai 38 punti servirà un cambio di marcia, anche se potrebbero bastarne 36 a seconda dei risultati delle dirette concorrenti.

Al momento la bagarre coinvolge quattro squadre: Pisa e Verona a 15 punti, Fiorentina a 18 e Lecce a 21, oggi primo club fuori dalla zona retrocessione. Una corsa serrata che potrebbe restringersi qualora le ultime due dovessero perdere ulteriore contatto. Il calendario, però, non aiuta. La Fiorentina è attesa dalla trasferta di Como contro una formazione in piena corsa Champions e già capace di eliminare i viola in Coppa Italia. Il Pisa se la vedrà con il Milan, mentre Verona e Lecce affronteranno Parma e Cagliari, squadre che sembrano navigare in acque più tranquille.

Snodo cruciale sarà il turno successivo, quando al Franchi andrà in scena lo scontro diretto con il Pisa, potenzialmente determinante per il destino di entrambe. Nello stesso weekend il Lecce ospiterà l’Inter in lotta per lo Scudetto e il Verona farà visita al Sassuolo. Attenzione anche alla Cremonese, quintultima a 23 punti insieme al Genoa: la squadra di Nicola è in forte difficoltà, senza successi da dieci partite, e rischia di essere risucchiata nella zona calda. Per la Fiorentina sarà fondamentale arrivare allo scontro diretto di metà marzo con la possibilità concreta di accorciare sulle rivali. Si preannuncia un finale ad alta tensione. E in caso di arrivo a pari punti al terzultimo posto, il regolamento prevede uno spareggio secco: novanta minuti per decidere chi resta in Serie A e chi retrocede.

CALENDARIO FIORENTINA

25.Como-Fiorentina

26. Fiorentina-Pisa

27. Udinese-Fiorentina

28. Fiorentina-Parma

29. Cremonese-Fiorentina

30. Fiorentina-Inter

31. Verona-Fiorentina

32. Fiorentina-Lazio

33. Lecce-Fiorentina

34. Fiorentina-Sassuolo

35. Roma-Fiorentina

36. Fiorentina-Genoa

37. Juventus-Fiorentina

38. Fiorentina-Atalanta