Di Gennaro: “Fiorentina più forte nella lotta salvezza. Conference? I viola possono vincerla”

L’ex giocatore di Fiorentina e Verona Antonio Di Gennaro, ha parlato a TuttoMercatoWeb di alcune tematiche legate alla Serie A ed alla Conference. Ha parlato della vittoria della Fiorentina contro il Como: “Una vittoria importante, ma già con il Bologna c’era stata una partita fatta bene. E con il Torino sono tornate le vecchie ruggini, non si è riusciti ad avere continuità. De Gea, Fagioli e Kean sono l’asse portante di un organico che le altre squadre presenti nella lotta salvezza non hanno.”

Parla anche della situazione della Fiorentina in Conference: “Come organico la Fiorentina può competere per vincere. Rispetto a Champions ed Europa League la Conference è una coppa meno complicata. I viola hanno un organico competitivo, ma è certo che il primo obiettivo sia quello di salvarsi. Normale che queste gare possono essere una sorta di preparazione per una squadra che ha dei valori diversi rispetto ad altre squadre”.

Infine conclude parlando della lotta salvezza facendo riferimento anche al Verona: “Se non riesci a fare risultato anche negli scontri diretti è un problema. La sconfitta con il Parma è stata pesante, anche in casa non è riuscita a fare risultati. Il Lecce fa punti, la Fiorentina sta crescendo. E bisogna considerare che la corsa non va fatta su Lecce e Fiorentina, ma piuttosto su chi sta più avanti come Cremonese e Genoa. La salvezza la vedo più difficile per il Verona quest’anno, purtroppo”.