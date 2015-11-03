Notizie Digennaro Fiorentina

Di Gennaro: “La Fiorentina domani ha tutto da perdere, un pareggio non basta. Fagioli è di alto livello.”
03 aprile 2026 16:22
Di Gennaro: “Fiorentina più forte nella lotta salvezza. Conference? I viola possono vincerla”
18 febbraio 2026 16:02
Di Gennaro: "L'Atalanta poteva lottare per lo scudetto. Ha preso Sartori un grande dirigente"
14 aprile 2020 01:10
Di Gennaro: "Non so come sia possibile ricominciare in tempi brevi come ha fatto il Wolfsburg"
25 marzo 2020 23:46
Di Gennaro: "La Fiorentina ha le armi per poter far male all'Atalanta di mister Gasperini"
07 febbraio 2020 20:28
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