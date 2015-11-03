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Notizie Digennaro Fiorentina

Di Gennaro: “La Fiorentina domani ha tutto da perdere, un pareggio non basta. Fagioli è di alto livello.”

03 aprile 2026 16:22

Di Gennaro: “Fiorentina più forte nella lotta salvezza. Conference? I viola possono vincerla”

18 febbraio 2026 16:02

Di Gennaro: "L'Atalanta poteva lottare per lo scudetto. Ha preso Sartori un grande dirigente"

14 aprile 2020 01:10

Di Gennaro: "Non so come sia possibile ricominciare in tempi brevi come ha fatto il Wolfsburg"

25 marzo 2020 23:46

Di Gennaro: "La Fiorentina ha le armi per poter far male all'Atalanta di mister Gasperini"

07 febbraio 2020 20:28

Di Gennaro: "La viola ha prodotto poco gioco ma ha concesso poco al Bologna. Chiesa? Doveva fare gol"

07 gennaio 2020 19:45

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