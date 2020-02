Il giornalista Antonio Di Gennaro ha parlato su Lady Radio della partita di domani Fiorentina-Atalanta: “Per la Fiorentina sarà una gara difficile perché l’Atalanta può costringerti a difenderti e basta. Giocano un calcio totale e tutti partecipano all’azione. Ma la viola sa cosa deve fare. Credo che mister Iachini abbia preparato bene la sfida. L’Atalanta segna molti gol ma ne subisce tanti. La Fiorentina ha le armi per poter far male negli spazi aperti. Il rientro di Castrovilli in gruppo è importante. La Fiorentina dovrà avere l’umiltà di sapersi difendere e andare ad attaccare trovando la forza”.