Il giornalista Antonio Di Gennaro ha parlato su TMW Radio dell’emergenza Coronavirus: “È possibile ricominciare in tempi brevi? Sinceramente non so come sia possibile ricominciare come ha fatto il Wolfsburg in Bundesliga, si allenano in gruppi da quattro mentre la Volkswagen lascia in cassaintegrazione tanti lavoratori. Dobbiamo essere al sicuro prima di tornare a giocare per il bene di tutti, magari si riprenderà a porte chiuse. Se si tornerà in campo in estate bisognerà riformare tutti insieme i regolamenti per far sì che il mondo del calcio possa ricominciare nel migliore dei modi”.