Di Gennaro: “La Fiorentina domani ha tutto da perdere, un pareggio non basta. Fagioli è di alto livello.”

Oggi al Pentasport è intervenuto il telecronista Rai, Di Gennaro parlando della partita tra Verona e Fiorentina e di Fagioli: “Mi dispiace vedere il Verona in questa situazione di classifica. Quando f...

Oggi al Pentasport è intervenuto il telecronista Rai, Di Gennaro parlando della partita tra Verona e Fiorentina e di Fagioli: “Mi dispiace vedere il Verona in questa situazione di classifica. Quando facemmo la festa per l'anniversario dello scudetto dell'85, mi parlarono di un piano di rilancio della società, sempre puntando su Sogliano e sulla sua capacità di generare plusvalenze con il mercato. Adesso la situazione è complicata e se scendi in serie B è poi facile anche rimanerci per tante stagioni. Domani la Fiorentina ha tutto da perdere: non gli basterà il pareggio. Non credo che il Verona scenderà in campo arrendevole.

Fagioli ha avuto un problema serio: ha sofferto di una patologia che un po' generazionale adesso. Ma di registi come lui in Italia ce ne sono pochi. Lui è l'unico ad alto livello: se continua di questo passo può fare ancora meglio”