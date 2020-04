L’opinionista Antonio Di Gennaro ha rilasciato un’intervista a TMW Radio dove ha parlato dell’Atalanta allenata da Gasperini: “Può essere, per tanti club, un modello per gestire una società moderna. L’Atalanta poteva lottare per lo scudetto, peccato per un inizio non positivo, dove ha inciso anche l’avvio non bello in Champions League. Negli anni ha lavorato come si deve, nelle infrastrutture, investendo nel club. E poi ha preso Sartori, un grande dirigente. I dirigenti bravi sono fondamentali per puntare in alto”.