Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi

Sei squadre in cinque punti. La salvezza, quando mancano 12 giornate alla fine, sembra ristretta al gruppo che va dal 13° al 18° posto. Molto complicato, per non dire quasi impossibile, immaginarsi Verona e Pisa ritornare in corsa. Pertanto vediamo qual è il calendario delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere da qui alla prossima pausa nazionali (in neretto gli scontri diretti):
13. CAGLIARI 29
27 febbraio, Parma – Cagliari
8 marzo, Cagliari – Como
15 marzo, Pisa – Cagliari
22 marzo, Cagliari – Napoli
14. GENOA 27
28 febbraio, Inter – Genoa
8 marzo, Genoa – Roma
15 marzo, Verona – Genoa
22 marzo, Genoa – Udinese
15. TORINO 27
1° marzo, Torino – Lazio
8 marzo, Napoli – Torino
15 marzo, Torino – Parma
22 marzo, Milan – Torino
16. FIORENTINA 24
2 marzo, Udinese – Fiorentina
8 marzo, Fiorentina – Parma
15 marzo, Cremonese – Fiorentina
22 marzo, Fiorentina – Inter
17. CREMONESE 24
1° marzo, Cremonese – Milan
8 marzo, Lecce – Cremonese
15 marzo, Cremonese – Fiorentina
22 marzo, Parma – Cremonese
18. LECCE 24
28 febbraio, Como – Lecce
8 marzo, Lecce – Cremonese
15 marzo, Napoli – Lecce
22 marzo, Roma – Lecce
Lo riporta tuttomercatoweb.com