Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi

23 Febbraio

Cagliari, Cremonese, Fiorentina, Genoa, Lecce, Pisa, salvezza, Serie A, Torino

12 giornate alla fine, scontri diretti decisivi e un margine ridotto tra il 13° e il 18° posto: la corsa salvezza entra nella fase più calda

Sei squadre in cinque punti. La salvezza, quando mancano 12 giornate alla fine, sembra ristretta al gruppo che va dal 13° al 18° posto. Molto complicato, per non dire quasi impossibile, immaginarsi Verona e Pisa ritornare in corsa. Pertanto vediamo qual è il calendario delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere da qui alla prossima pausa nazionali (in neretto gli scontri diretti):

13. CAGLIARI 29
27 febbraio, Parma – Cagliari
8 marzo, Cagliari – Como
15 marzo, Pisa – Cagliari
22 marzo, Cagliari – Napoli

14. GENOA 27
28 febbraio, Inter – Genoa
8 marzo, Genoa – Roma
15 marzo, Verona – Genoa
22 marzo, Genoa – Udinese

15. TORINO 27
1° marzo, Torino – Lazio
8 marzo, Napoli – Torino
15 marzo, Torino – Parma
22 marzo, Milan – Torino

16. FIORENTINA 24
2 marzo, Udinese – Fiorentina
8 marzo, Fiorentina – Parma
15 marzo, Cremonese – Fiorentina
22 marzo, Fiorentina – Inter

17. CREMONESE 24
1° marzo, Cremonese – Milan
8 marzo, Lecce – Cremonese
15 marzo, Cremonese – Fiorentina
22 marzo, Parma – Cremonese

18. LECCE 24
28 febbraio, Como – Lecce
8 marzo, Lecce – Cremonese
15 marzo, Napoli – Lecce
22 marzo, Roma – Lecce

