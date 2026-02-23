Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi

Sei squadre in cinque punti. La salvezza, quando mancano 12 giornate alla fine, sembra ristretta al gruppo che va dal 13° al 18° posto. Molto complicato, per non dire quasi impossibile, immaginarsi Verona e Pisa ritornare in corsa. Pertanto vediamo qual è il calendario delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere da qui alla prossima pausa nazionali (in neretto gli scontri diretti):

13. CAGLIARI 29

27 febbraio, Parma – Cagliari

8 marzo, Cagliari – Como

15 marzo, Pisa – Cagliari

22 marzo, Cagliari – Napoli

14. GENOA 27

28 febbraio, Inter – Genoa

8 marzo, Genoa – Roma

15 marzo, Verona – Genoa

22 marzo, Genoa – Udinese

15. TORINO 27

1° marzo, Torino – Lazio

8 marzo, Napoli – Torino

15 marzo, Torino – Parma

22 marzo, Milan – Torino

16. FIORENTINA 24

2 marzo, Udinese – Fiorentina

8 marzo, Fiorentina – Parma

15 marzo, Cremonese – Fiorentina

22 marzo, Fiorentina – Inter

17. CREMONESE 24

1° marzo, Cremonese – Milan

8 marzo, Lecce – Cremonese

15 marzo, Cremonese – Fiorentina

22 marzo, Parma – Cremonese

18. LECCE 24

28 febbraio, Como – Lecce

8 marzo, Lecce – Cremonese

15 marzo, Napoli – Lecce

22 marzo, Roma – Lecce

Lo riporta tuttomercatoweb.com