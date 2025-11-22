22 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fiorentina, serve un miracolo: solo una squadra si è salvata senza vittorie dopo 12 giornate

News

Redazione

22 Novembre · 23:53

Aggiornamento: 22 Novembre 2025 · 23:53

di

Dati alla mano Vanoli deve compiere una vera e propria impresa: solo il Cagliari c'è riuscito nella stagione 2005/06

Nella storia della Serie A a tre punti a vittoria esiste un solo precedente capace di dare speranza, ma al tempo stesso di far capire quanto arduo sia il percorso che attende la Fiorentina. Solo una squadra, infatti, è riuscita a salvarsi dopo non aver ottenuto nemmeno un successo nelle prime dodici giornate di campionato.

Accadde nella stagione 2005/06: il Cagliari neopromosso, partito malissimo e incapace di vincere nelle prime dodici partite, trovò la forza di risalire la classifica fino a chiudere al 14° posto, evitando una retrocessione che sembrava già scritta. Un caso più unico che raro, mai più ripetuto da allora.

Oggi la Fiorentina di Vanoli si trova davanti a una sfida di pari difficoltà: trasformare un avvio disastroso in un percorso di rinascita. Non sappiamo come si concluderà questa corsa salvezza, ma una cosa è certa: per riuscire nell’impresa serviranno carattere, compattezza e un cambio di passo immediato. Una missione quasi impossibile, ma la storia insegna che nulla è davvero già deciso.

