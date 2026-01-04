Calamai: “Tanti segnali che ci fanno capire che c’è una risalita, la Fiorentina meritava di vincere”

Luca Calamai interviene nel post partita di RadioFirenzeViola di Fiorentina-Cremonese per commentare la vittoria nel fotofinish della Fiorentina conquistata grazie al gol di Moise Kean.

“La Fiorentina meritava di vincere. Gli dei del calcio hanno permesso a Kean di segnare azzerando le possibilie polemiche. Ci sono tanti segnali che ci fanno capire che c’è una risalita. Non siamo salvi, ma oggi si chiude il ciclo delle cinque partite che pensavamo potesse far uscire i viola dalle ultime posizioni. Non è stato così con soli 6 punti, però anche l’ingresso di Solomon positivo, sono tutti segnali a cui è giusto aggrapparsi per sperare in un girone di ritorno diverso. Ora arriveranno 5/6 nuovi acquisti da Paratici portando nuova aria in spogliatoio. Quando rimetti le cose apposto e ritrovi certe individualità è un buon segno. Ora ovviamente non facciamo voli pindalici, perché abbiamo battutto la Cremonese. Oggi però sarebbe delittuoso non prendere le cose positive, ribadendo che la corsa sarà ancora lunga“.