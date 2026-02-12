Galbiati: "La Fiorentina non parte battuta ma il Como gioca bene a calcio. Domenica ce la siamo cercata".

Intervenuto oggi a Lady Radio (Radio Viola), l'ex calciatore Robert Galbiati ha così commentato l'avvicinamento alla partita che la Fiorentina giocherà contro il Como: "Non si parte mai già battuti, m...

Intervenuto oggi a Lady Radio (Radio Viola), l'ex calciatore Robert Galbiati ha così commentato l'avvicinamento alla partita che la Fiorentina giocherà contro il Como: "Non si parte mai già battuti, ma dobbiamo essere consapevoli che è una partita difficile e complicata, contro una squadra in forma che gioca bene al calcio".

Spesso si è sentito dire che il Como di Fabregas sarebbe una squadra presuntuosa. Galbiati non è d'accordo: "Non direi, è una squadra convinta dei propri mezzi, con ottimi giocatori e anche giovani. Qui c'è stata una programmazione, a differenza di altre squadre. L'anno prossimo potrebbe giocare in Europa".

Una trasferta difficile quella di Como. Galbiati è anche tornato sulla partita di Torino commentando così il black out finale della Fiorentina: "Si è parlato della maledizione dei finali di gara. Ma la maledizione te la cerchi, non è che ti viene. Noi domenica scorsa ce la siamo cercata, specialmente l'ultimo quarto d'ora. Non voglio togliere niente all'allenatore, ma la squadra non ha letto bene la partita". Ancora sotto accusa dunque Vanoli e la sua gestione del finale di gara.