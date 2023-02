Corriere Fiorentino, Viola obbligati a vincere per evitare le zone basse della classifica

Un vero e proprio bivio per il campionato. La Fiorentina questa sera si troverà a giocare contro il Verona in una partita che varrà molto dal punto di vista della classifica, perché i viola avranno sia la possibilità di tentare una risalita in classifica oppure cedere ancora un passo verso le zone più calde e pericolose. Secondo quanto infatti riportato dal Corriere Fiorentino, se il Verona dovesse vincere andrebbe a +5 da Viola. L’altra questione molto importante da affrontare sarà la sterilità in attacco da parte della squadra di Vincenzo Italiano. Lo stesso periodico fa notare come sia i gialloblu che i gigliati siano le squadre che hanno perso maggiormente i punti rispetto alla scorsa stagione.

