Notizie Classifica Fiorentina

Fiorentina, sprofondo viola: ultima da sola come 90 anni fa, la crisi più nera della sua storia
03 novembre 2025 23:10
Nella classifica del girone di ritorno i viola sono quindicesimi, l'Europa si fa sempre più lontana
25 febbraio 2025 11:43
Classifica spettatori: la Fiorentina al 14° posto ma senza la Curva Fiesole. In Serie A si riempie lo stadio al 92,34%"
17 gennaio 2025 23:07
La Fiorentina guarda (quasi) tutti dall'alto. Palladino omaggia la sua squadra: "Un grande gruppo"
04 novembre 2024 22:19
Italia ancora prima nel ranking Uefa, ma la Germania si avvicina pericolosamente, Spagna fuori dalla Top2
17 aprile 2024 12:44
Nel girone di ritorno solo Frosinone, Sassuolo e Salernitana peggio della Fiorentina: 11 punti in 12 partite
16 aprile 2024 18:18
La Fiorentina ha 5 punti in più rispetto alla scorsa stagione, ma adesso arriva un vero tour de force
04 marzo 2024 12:38
Il Bologna vince ancora, quinta consecutiva contro l'Hellas Verona. Fiorentina staccata di dieci punti
23 febbraio 2024 23:06
Corriere Fiorentino, Viola obbligati a vincere per evitare le zone basse della classifica
27 febbraio 2023 10:08
Senza Var la Juventus sarebbe stata la più favorita dagli arbitri. Fiorentina e Napoli le più salvate
14 settembre 2022 12:50
Classifica aggiornata Serie A, la Fiorentina resta a 30 punti
17 aprile 2021 20:20
Classifica Serie A, la Fiorentina sale a 30 punti e il Cagliari resta terzultimo
04 aprile 2021 18:31
Classifica Serie A, la Fiorentina resta a 25 punti mentre l'Udinese sale a 28
28 febbraio 2021 23:03
Classifica Serie A, la Fiorentina sale a venticinque punti
21 febbraio 2021 14:41
Classifica Serie A, la Fiorentina resta a 22 punti. Il Genoa sale a 24
06 febbraio 2021 21:32
Classifica Serie A, la Fiorentina agguanta a 22 punti il Benevento
30 gennaio 2021 13:43
La viola termina il girone d'andata con 21 punti come nella scorsa stagione
23 gennaio 2021 23:43
Classifica Serie A, Pellegrini segna nel recupero e ferma lo Spezia
23 gennaio 2021 17:51
Classifica Serie A, l'Udinese pareggia con l'Atalanta e va a 17 punti
20 gennaio 2021 17:34
Chi ha conquistato più punti in Serie A nel 2020? Ecco la classifica
21 dicembre 2020 22:37
Fiorentina a +9 sulla zona retrocessione, tenuta dietro la Samp. In zona rossa adesso...
05 luglio 2020 21:48
La Fiorentina ha fatto più punti in trasferta. Domenica ha l'occasione per migliorare il ruolino casalingo..
31 ottobre 2019 13:49
CorSport, Fiorentina a caccia del 5° posto in classifica
21 ottobre 2019 11:19
11 punti in 5 partite, una Fiorentina con il ritmo da Champions League
08 ottobre 2019 10:07
Perinetti: "Sono sicuro che i punti della Fiorentina cominceranno ad arrivare. Ha cambiato tanto"
24 settembre 2019 22:39
Vince il Torino, perde la Samp ma l'Europa adesso è lontana per la Fiorentina. Risultati e classifica
10 febbraio 2019 17:12
Il Torino vince, vola e sogna la Champions. Tutti i risultati e la classifica di Serie A
02 dicembre 2018 16:54
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