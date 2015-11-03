Labaro Viola

Notizie Classifica Fiorentina

Fiorentina, sprofondo viola: ultima da sola come 90 anni fa, la crisi più nera della sua storia

03 novembre 2025 23:10

Nella classifica del girone di ritorno i viola sono quindicesimi, l'Europa si fa sempre più lontana

25 febbraio 2025 11:43

Classifica spettatori: la Fiorentina al 14° posto ma senza la Curva Fiesole. In Serie A si riempie lo stadio al 92,34%"

17 gennaio 2025 23:07

La Fiorentina guarda (quasi) tutti dall'alto. Palladino omaggia la sua squadra: "Un grande gruppo"

04 novembre 2024 22:19

Italia ancora prima nel ranking Uefa, ma la Germania si avvicina pericolosamente, Spagna fuori dalla Top2

17 aprile 2024 12:44

Nel girone di ritorno solo Frosinone, Sassuolo e Salernitana peggio della Fiorentina: 11 punti in 12 partite

16 aprile 2024 18:18

La Fiorentina ha 5 punti in più rispetto alla scorsa stagione, ma adesso arriva un vero tour de force

04 marzo 2024 12:38

Il Bologna vince ancora, quinta consecutiva contro l'Hellas Verona. Fiorentina staccata di dieci punti

23 febbraio 2024 23:06

Corriere Fiorentino, Viola obbligati a vincere per evitare le zone basse della classifica

27 febbraio 2023 10:08

Senza Var la Juventus sarebbe stata la più favorita dagli arbitri. Fiorentina e Napoli le più salvate

14 settembre 2022 12:50

Classifica aggiornata Serie A, la Fiorentina resta a 30 punti

17 aprile 2021 20:20

Classifica Serie A, la Fiorentina sale a 30 punti e il Cagliari resta terzultimo

04 aprile 2021 18:31

Classifica Serie A, la Fiorentina resta a 25 punti mentre l'Udinese sale a 28

28 febbraio 2021 23:03

Classifica Serie A, la Fiorentina sale a venticinque punti

21 febbraio 2021 14:41

Classifica Serie A, la Fiorentina resta a 22 punti. Il Genoa sale a 24

06 febbraio 2021 21:32

Classifica Serie A, la Fiorentina agguanta a 22 punti il Benevento

30 gennaio 2021 13:43

La viola termina il girone d'andata con 21 punti come nella scorsa stagione

23 gennaio 2021 23:43

Classifica Serie A, Pellegrini segna nel recupero e ferma lo Spezia

23 gennaio 2021 17:51

Classifica Serie A, l'Udinese pareggia con l'Atalanta e va a 17 punti

20 gennaio 2021 17:34

Chi ha conquistato più punti in Serie A nel 2020? Ecco la classifica

21 dicembre 2020 22:37

Fiorentina a +9 sulla zona retrocessione, tenuta dietro la Samp. In zona rossa adesso...

05 luglio 2020 21:48

La Fiorentina ha fatto più punti in trasferta. Domenica ha l'occasione per migliorare il ruolino casalingo..

31 ottobre 2019 13:49

CorSport, Fiorentina a caccia del 5° posto in classifica

21 ottobre 2019 11:19

11 punti in 5 partite, una Fiorentina con il ritmo da Champions League

08 ottobre 2019 10:07

Perinetti: "Sono sicuro che i punti della Fiorentina cominceranno ad arrivare. Ha cambiato tanto"

24 settembre 2019 22:39

Vince il Torino, perde la Samp ma l'Europa adesso è lontana per la Fiorentina. Risultati e classifica

10 febbraio 2019 17:12

Il Torino vince, vola e sogna la Champions. Tutti i risultati e la classifica di Serie A

02 dicembre 2018 16:54

Archivio

Esplora l'archivio di Classifica

Sett. 45 Sett. 9 Sett. 3
Sett. 45 Sett. 16 Sett. 10 Sett. 8
Sett. 9
Sett. 37
Sett. 15 Sett. 13 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 27
Sett. 44 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 6
Sett. 48