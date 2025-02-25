Nella classifica del girone di ritorno i viola sono quindicesimi, l'Europa si fa sempre più lontana

La Fiorentina sta vivendo un girone di ritorno negativo con pochi punti fatti e pessime prestazioni una dopo l'altra

La Fiorentina sta vivendo una grande flessione in queste ultime gare e lo testimonia la classifica del girone di ritorno dopo 7 partite disputate delle 19 previste con i gigliati lontanissimi dai piani nobili. Infatti, in testa c'è la Roma con 17 punti realizzati e che ha messo i viola nel mirino dopo essere stata anche a -18 da Palladino e compagni. Al secondo posto Inter e Juve a braccetto, seguite da Atalanta, Napoli, Lazio e Bologna. I viola sono quindicesimi con 7 punti in 7 gare e una perdita di punti considerevole rispetto alle altre sfidanti europee. Peggio dei viola solo Verona, Parma, Venezia, Monza ed Empoli. Urge un'inversione di tendenza immediata per non buttare alle ortiche tutto quello che di buono era stato fatto nel girone d'andata sennò gli orizzonti europei diventano davvero un miraggio.

CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO (7/19) Roma 17 Juventus 16 Inter 16 Napoli 12 Atalanta 12 Lazio 12 Bologna 12 Milan 11 Udinese 11 Torino 10 Como 10 Genoa 10 Cagliari 8 Lecce 8 Fiorentina 7 Verona 7 Parma 4 Monza 4 Venezia 3 Empoli 1.