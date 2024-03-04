La Fiorentina ha 5 punti in più rispetto alla scorsa stagione, ma adesso arriva un vero tour de force

Il portale di calciomercato ha confrontato i punti ottenuti dalle squadre di Serie A dopo 27 giornate rispetto alla scorsa stagione

In attesa di Inter-Genoa, TMW ha confrontato le classifiche della scorsa stagione e di quella in corso dopo 27 giornate disputate. La Fiorentina è una tra le otto squadre con il bilancio in positivo, ovvero con più punti conquistati rispetto allo scorso anno. Più precisamente, la squadra viola si piazza al quarto posto di questa speciale graduatoria con un buon +5, dietro a Inter (+19), Bologna (+14) e Milan (+8).

Da questa classifica si può pensare che la Fiorentina stia comunque disputando un campionato in linea con quelle che potevano essere le aspettative iniziali. Tuttavia, è necessario ricordare che lo scorso anno la squadra di Italiano ha iniziato a ingranare tra febbraio e marzo, quando ha messo a segno ben 9 vittorie consecutive tra campionato e Conference. Adesso, il calendario non sorride ai viola, che già arrivano da un inizio di 2024 molto complicato, caratterizzato da solo 2 vittorie in 11 incontri ufficiali (più il successo ai rigori contro il Bologna in Coppa Italia). Le prossime sfide contro Roma, Atalanta, Milan e Juventus saranno decisive per determinare gli obiettivi dei gigliati in campionato, senza dimenticarsi degli ottavi di Conference e della semifinale di Coppa Italia, che potrebbero diventare i veri target della Fiorentina.

Questa il confronto di tutte le squadre di Serie A:

*Inter 69 punti (+19 rispetto alla Serie A 2022/23)

**Juventus 57 (+1)

Milan 56 (+8)

Bologna 51 (+14)

Roma 47 (=)

Atalanta 46 (+1)

Napoli 43 (-28)

Fiorentina 42 (+5)

Lazio 40 (-12)

Torino 37 (=)

Monza 36 (+2)

*Genoa 33 (in Serie B)

Lecce 25 (-2)

Empoli 25 (-3)

Udinese 24 (-14)

Frosinone 24 (in Serie B)

Hellas Verona 23 (+4)

Cagliari 23 (in Serie B)

Sassuolo 20 (-16)

Salernitana 14 (-13)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 26 giornate della Serie A 2022/23.

**=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione

JURIC RISCHIA UNA SQUALIFICA PESANTE

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