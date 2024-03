La Stampa: “Juric rischia squalifica di un mese se le minacce a Italiano sono state iscritte a referto”

Come riporta l’edizione odierna de La Stampa l’allenatore del Torino Ivan Juric rischia una squalifica pesante dopo le minacce dirette a Vincenzo Italiano nel finale della partita di sabato sera. Secondo il quotidiano, l’allenatore croato, oltre alla giornata per l’espulsione, rischia uno stop per altre tre partite se le sue parole sono state messe a referto dal direttore di gara Marchetti. In queste ore inoltre, a Roma, verrà aperto un fascicolo sul caso: da lì si può entrare in un’indagine vera e propria con esito finale nel deferimento o nell’archiviazione, dopo che gli 007 federali avranno ascoltato i tesserati come testimoni. Sullo sfondo rimane la possibilità del patteggiamento prima dell’eventuale rinvio a giudizio sportivo.

