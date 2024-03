Repubblica: “Bonaventura-Fiorentina è tornato il sereno: il rinnovo non è più in discussione”

“Super contento” così Joe Barone, prima della sfida contro il Torino di Juric ha commentato la stagione di Giacomo Bonaventura. Prova di disgelo quindi? Inutile nascondere come i rapporti tra il giocatore e il club fossero diventati “nocivi” per il bene della squadra, ma adesso le cose sembrano cambiate. Il centrocampista ha un’opzione a favore della Fiorentina che scatta al 50% delle sue presenze: Jack fin qui ha saltato soltanto 7 gare su 38 complessive. Dunque attualmente il rinnovo scatterebbe senza difficoltà ma, bene ribadirlo, il dg viola ha ricordato che comunque la trattativa potrebbe proseguire anche se queste condizioni non venissero raggiunte.

Se entrambe le parti sono d’accordo, nessun problema. Un modo anche per chiudere una vicenda che tra gennaio e febbraio, tra le voci di un interessamento della Juventus e alcune dichiarazioni del suo procuratore, non avevano certo fatto piacere alla Fiorentina. Ma la dialettica, specie in fase di trattativa, può assumere toni imprevedibili e allora è bene che sia dentro che fuori dal campo i segnali adesso siano molto positivi. Lo scrive Repubblica.

