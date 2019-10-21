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CorSport, Fiorentina a caccia del 5° posto in classifica

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina con una vittoria questa sera contro il Brescia raggiungerebbe il quinto posto in classifica raggiungendo così il Cagliari, migliorando anche con 14...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 11:19
CorSport, Fiorentina a caccia del 5° posto in classifica - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina con una vittoria questa sera contro il Brescia raggiungerebbe il quinto posto in classifica raggiungendo così il Cagliari, migliorando anche con 14 punti in classifica i risultati dello scorso anno e della prima avventura in viola di Montella. Il tecnico viola sceglierà i soliti undici del 3-5-2.

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