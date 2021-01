Ieri sera la Fiorentina ha ottenuto un ottimo pareggio in nove uomini con il Torino di Nicola allo stadio Olimpico e ha raggiunto il Benevento a 22 punti in classifica che ha una partita in meno. Mentre il Torino ha superato temporaneamnte il Cagliari che domani giocherà con il Sassuolo e non è più in terzultima posizione.

Queste la classifica aggiornata: Milan 43, Inter 41, Roma 37, Juventus 36, Atalanta 36, Napoli 34, Lazio 34, Sassuolo 30, Hellas Verona 30, Sampdoria 26, Benvenuto 22, Fiorentina 22, Bologna 20, Spezia 18, Udinese 18, Genoa 18, Torino 15, Cagliari 14, Parma 13 e Crotone 12.

Di Chiara Cianferoni

