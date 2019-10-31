La Fiorentina ha fatto più punti in trasferta. Domenica ha l'occasione per migliorare il ruolino casalingo..

Luca Bellini Dopo 10 giornate è possibile fare una piccola analisi sui numeri fin qui della Fiorentina. C'è da fare subito una premessa: la classifica attuale è più che soddisfacente. Il rammarico pur...

Luca Bellini

Dopo 10 giornate è possibile fare una piccola analisi sui numeri fin qui della Fiorentina. C'è da fare subito una premessa: la classifica attuale è più che soddisfacente. Il rammarico purtroppo esiste, per i punti che mancano all'appello, basti pensare al punto con la Lazio (Fallo su Sottil), a quello contro il Napoli alla prima giornata (tuffo olimpionico di Mertens). Aver perso a Marassi con il Genoa, il pareggio con l'Atalanta al 95', sono altri grandi rimpianti. La Fiorentina con più fortuna, poteva ambire a posizioni di classifica molto più importanti.

I numeri ci dicono: Che dopo 10 giornate la squadra viola ha gli stessi punti dello scorso campionato, ovvero 15. Un dato anomalo invece si riscontra nel ruolino di marcia. La Fiorentina stranamente ha fatto più punti in trasferta che al Franchi.

Questi sono i dati:

CASA: 5 PARTITE DISPUTATE

2 Vittorie, 1 Pareggio, 2 Sconfitte

7 Gol Fatti / 7 Gol Subiti

TRASFERTA: 5 PARTITE DISPUTATE

2 Vittorie, 2 Pareggi, 1 Sconfitta

8 Gol Fatti / 6 Gol Subiti