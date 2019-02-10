Vince il Torino, perde la Samp ma l'Europa adesso è lontana per la Fiorentina. Risultati e classifica
Questa la classifica aggiornata dopo le gare giocate oggi pomeriggio in Serie A. Successo importante per l’Atalanta che batte in rimonta la SPAL e si porta al quarto posto assieme a Roma e Lazio. Vitt...
Questa la classifica aggiornata dopo le gare giocate oggi pomeriggio in Serie A. Successo importante per l’Atalanta che batte in rimonta la SPAL e si porta al quarto posto assieme a Roma e Lazio. Vittoria salvezza per il Frosinone sul campo della Sampdoria, mentre il Torino batte l’Udinese. Ecco la classifica nel dettaglio:
Juventus 60*
Napoli 52
Inter 43
Atalanta 38
Roma 38
Lazio 38
Milan 36*
Torino 34
Sampdoria 33
Fiorentina 32
Sassuolo 30*
Parma 29
Genoa 25
SPAL 22
Cagliari 21
Udinese 19
Empoli 18
Bologna 18
Frosinone 16
Chievo 9 (-3)
* Una partita in meno