Il Torino vince, vola e sogna la Champions. Tutti i risultati e la classifica di Serie A
Sono terminate le gare delle 15 e questa è come si presenta la classifica in attesa di Chievo-Lazio, in campo alle 18, di Roma-Inter, posticipo delle 20.30 e di Atalanta-Napoli, monday night.Ecco i ri...
Sono terminate le gare delle 15 e questa è come si presenta la classifica in attesa di Chievo-Lazio, in campo alle 18, di Roma-Inter, posticipo delle 20.30 e di Atalanta-Napoli, monday night.
Ecco i risultati del pomeriggio
Frosinone-Cagliari 1-1
Sassuolo-Udinese 0-0
Torino-Genoa 2-1
Per effetto di questa classifica
Juventus 40, Napoli* 29, Inter* 28, Milan 25, Lazio* 23, Torino 21, Parma 20, Sassuolo 20, Roma* 19, Sampdoria 19, Atalanta* 18, Fiorentina 18, Cagliari 16, Genoa 15, SPAL 14, Empoli 13, Udinese 13, Bologna 11, Frosinone 8, ChievoVerona* 1.