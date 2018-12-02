Il Torino vince, vola e sogna la Champions. Tutti i risultati e la classifica di Serie A

Sono terminate le gare delle 15 e questa è come si presenta la classifica in attesa di Chievo-Lazio, in campo alle 18, di Roma-Inter, posticipo delle 20.30 e di Atalanta-Napoli, monday night.Ecco i ri...

A cura di Redazione Labaroviola 02 dicembre 2018 16:54

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, foto di gruppo

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