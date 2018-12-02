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Il Torino vince, vola e sogna la Champions. Tutti i risultati e la classifica di Serie A

Sono terminate le gare delle 15 e questa è come si presenta la classifica in attesa di Chievo-Lazio, in campo alle 18, di Roma-Inter, posticipo delle 20.30 e di Atalanta-Napoli, monday night.Ecco i ri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2018 16:54
Il Torino vince, vola e sogna la Champions. Tutti i risultati e la classifica di Serie A - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, foto di gruppo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, foto di gruppo
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Sono terminate le gare delle 15 e questa è come si presenta la classifica in attesa di Chievo-Lazio, in campo alle 18, di Roma-Inter, posticipo delle 20.30 e di Atalanta-Napoli, monday night.

Ecco i risultati del pomeriggio

Frosinone-Cagliari 1-1

Sassuolo-Udinese 0-0

Torino-Genoa 2-1

Per effetto di questa classifica

Juventus 40, Napoli* 29, Inter* 28, Milan 25, Lazio* 23, Torino 21, Parma 20, Sassuolo 20, Roma* 19, Sampdoria 19, Atalanta* 18, Fiorentina 18, Cagliari 16, Genoa 15, SPAL 14, Empoli 13, Udinese 13, Bologna 11, Frosinone 8, ChievoVerona* 1.

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