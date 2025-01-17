Classifica spettatori: la Fiorentina al 14° posto ma senza la Curva Fiesole. In Serie A si riempie lo stadio al 92,34%"

Nella pagina Instagram di Calcio e Finanza è apparsa la classifica di presenze allo stadio fino a questo momento: Il Milan sorpassa l'Inter nella graduatoria delle presenze. Fino a questo momento la S...

Nella pagina Instagram di Calcio e Finanza è apparsa la classifica di presenze allo stadio fino a questo momento: Il Milan sorpassa l'Inter nella graduatoria delle presenze. Fino a questo momento la Serie A, nel suo complessivo, sta mantenendo una media piuttosto alta: 30.899 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,34%. La Fiorentina rimane molto indietro in questa speciale "lista", anche per l'assenza dei posti della Curva Fiesole ancora inagibile per lavori. La viola si posiziona al 14° posto (media 20.424), ma con una partita in meno, quella interna contro l'Inter. Di seguito il post di CF

https://www.labaroviola.com/ferrara-dalle-parole-di-prade-sembra-che-qualcuno-non-si-alleni-al-meglio-e-stato-consapevolmente-usato-il-bastone/285106/