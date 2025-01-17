Ferrara: "Dalle parole di Pradè sembra che qualcuno non si alleni al meglio. E' stato consapevolmente usato il bastone"

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare delle vicende molto scottanti in casa Fiorentina: “Quando un direttore sportivo decide di andare davanti alle telecamer...

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare delle vicende molto scottanti in casa Fiorentina: “Quando un direttore sportivo decide di andare davanti alle telecamere e pubblicamente dire queste cose, l’unica spiegazione che mi posso dare è che voglia dare una scossa a tutto l'ambiente viola. Questa situazione crea anche alcuni dubbi sulla gestione e sicuramente non avrà fatto piacere a tutta la squadra. Dalle parole di Pradè si evince che alcuni di loro non si allenavano al meglio, altrimenti la parola "lavoro" utilizzata più volte e in quel modo ha poco senso. Non si allenano bene? C’è un poliziotto buono e un poliziotto cattivo?!”.

Continua: “In sostanza, è stato consapevolmente usato il bastone e non la carota. Vuol dire che sono arrivati segnali, è stato fatto qualcosa per riattivare delle forti motivazioni. Altrimenti cosa devo pensare che questa squadra pensava di essere fatta da soli fenomeni e che improvvisamente abbia perso tutta l’umiltà?”.

In conclusione ha voluto parlare di Beltran: “Sta diventando un caso. Prima centravanti, poi trequartista, poi quasi mezzala. Il ragazzo è giovane, quindi i ruoli possono variare, però lo vedo un po’ leggerino per agire da centrocampista. Più che la posizione in campo, ne va definita l’identità. Non solo quella dell'argentino, ma di tutta la squadra, che sembra aver smarrito il proprio spirito. La cosa buona è che la classifica non è deprimente, grazie ai punti messi in cascina. Ma la situazione porta a delle domande e l’unica spiegazione dell’identità persa non può essere quanto successo a Bove”.

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