Amoruso: "Evidente che nello spogliatoio qualcosa non funziona, le parole di Pradè sono normali"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola e delle parole di Pradè e Palladino, queste le sue parole:"A livello tattico, i giocatori non se...

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola e delle parole di Pradè e Palladino, queste le sue parole:

"A livello tattico, i giocatori non sembrano sentirsi liberi di esprimersi al meglio, e limitarsi al minimo indispensabile non basta. L'approccio tattico della squadra non è stato efficace, ei risultati lo dimostrano chiaramente. È necessario cambiare qualcosa e rivedere alcuni aspetti, perché ci sono giocatori che stanno offrendo prestazioni inferiori rispetto alle aspettative. I risultati non arrivano per caso: servono impegno e sacrificio per conquistarli. Palladino dice che "tutti devono dare di più", ed è vero, soprattutto considerando le preoccupazioni legate al rendimento alcuni singoli.

Ad esempio, il centrocampo ultimamente non riesce a contrastare gli avversari in modo efficace e spesso subisce inserimenti centrali. L'allenatore ha il compito di mettere i giocatori nelle migliori condizioni per rendere al massimo, ma alla fine sono i calciatori a dover dimostrare il proprio valore sul campo Non mi piace fare nomi, ma ciò che si è visto recentemente in campo è troppo poco.

Le parole di Pradè? Non mi hanno sorpreso. È evidente che qualcosa nello spogliatoio non funziona. È normale perdere una partita, ma contro il Monza si è visto davvero troppo poco, soprattutto per una squadra che fino a un mese fa occupava il secondo posto in classifica. E ora arriva il Torino, un avversario molto ostico, una squadra che non molla mai e che corre tantissimo. Domenica scorsa hanno fatto una bella partita contro la Juventus. Sarà interessante vedere come reagirà la Fiorentina: si possono perdere o vincere le partite, ma al momento la squadra sta facendo veramente troppo poco. Non si tratta di puntare il dito contro uno o l'altro, ma il problema è complessivo.

La scelta di Ranieri nuovo capitano è stato un cambiamento naturale, con Biraghi fuori. Quella di Ranieri è stata una scelta logica. Di solito è l'allenatore a decidere chi sarà il capitano, a meno che nello spogliatoio non ci sia un leader così forte da non poter essere ignorato.

Il calciomercato deve offrire un valore aggiunto, e per ora questo non è avvenuto in modo sufficiente. Folorunsho è un buon innesto, ma non basta per fare la differenza. Servono almeno altri due giocatori per avere un impatto significativo. Più passa il tempo, più diventa complicato recuperare, perché si stanno perdendo troppi punti e le squadre dietro, come Milan, Bologna e Roma, stanno accorciando le distanze."

LE PAROLE DI PALLADINO IN CONFERENZA STAMPA

https://www.labaroviola.com/palladino-ranieri-capitano-ho-parlato-con-gudmundsson-e-commisso-ci-manca-fisicita-nel-mezzo/285084/