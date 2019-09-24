Perinetti: "Sono sicuro che i punti della Fiorentina cominceranno ad arrivare. Ha cambiato tanto"

Il dirigente Giorgio Perinetti ha parlato anche della situazione in casa Fiorentina su Tuttomercatoweb:"A livello mentale incide il fatto che non vince da molti mesi? Certamente, sembra una chimera. È...

Il dirigente Giorgio Perinetti ha parlato anche della situazione in casa Fiorentina su Tuttomercatoweb:

"A livello mentale incide il fatto che non vince da molti mesi? Certamente, sembra una chimera. È vero che ha cambiato tanto in estate, dalla società ai calciatori. Sono sicuro che i punti cominceranno ad arrivare. È in ritardo rispetto ad altre squadre perché sono arrivati molti giocatori nuovi".