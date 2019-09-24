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Perinetti: "Sono sicuro che i punti della Fiorentina cominceranno ad arrivare. Ha cambiato tanto"

Il dirigente Giorgio Perinetti ha parlato anche della situazione in casa Fiorentina su Tuttomercatoweb:"A livello mentale incide il fatto che non vince da molti mesi? Certamente, sembra una chimera. È...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 22:39
Perinetti: "Sono sicuro che i punti della Fiorentina cominceranno ad arrivare. Ha cambiato tanto" -
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Il dirigente Giorgio Perinetti ha parlato anche della situazione in casa Fiorentina su Tuttomercatoweb:

"A livello mentale incide il fatto che non vince da molti mesi? Certamente, sembra una chimera. È vero che ha cambiato tanto in estate, dalla società ai calciatori. Sono sicuro che i punti cominceranno ad arrivare. È in ritardo rispetto ad altre squadre perché sono arrivati molti giocatori nuovi".

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