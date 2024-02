Il Bologna vince ancora, quinta consecutiva contro l’Hellas Verona. Fiorentina staccata di dieci punti

Il Bologna prosegue la sua lotta all’Europa piegando il Verona nell’anticipo del venerdì.

La gara del Dall’Ara si pare con l’infortunio dell’arbitro Abisso sostituito dal quarto uomo Camplone. Al 27′ la squadra di Thiago Motta passa con Fabbian, per poi raddoppiare nel secondo tempo con Freuler. Vittoria che porta momentaneamente la squadra di Thiago Motta al quarto posto in solitaria con 48 punti, dieci punti in più rispetto alla Fiorentina. Continua a rimanere impantanata nella zona retrocessione invece l’Hellas, terzultima con 20 punti.

Classifica aggiornata di Serie A:

Inter 63

Juventus 54

Milan 52

Bologna 48

Atalanta 45

Roma 41

Lazio 40

FIORENTINA 38

Torino 36

Napoli 36

Monza 33

Genoa 30

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 23

Empoli 22

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 19

Salernitana 13

Prossimi impegni della Fiorentina