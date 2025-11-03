3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fiorentina, sprofondo viola: ultima da sola come 90 anni fa, la crisi più nera della sua storia

News

Fiorentina, sprofondo viola: ultima da sola come 90 anni fa, la crisi più nera della sua storia

Redazione

3 Novembre · 23:10

Aggiornamento: 3 Novembre 2025 · 23:10

TAG:

ClassificaFiorentinaSerie Aultimo posto

Condividi:

di

La crisi viola tocca il fondo della classifica: in attesa di una svolta tecnica e societaria un dato storico fa tremare i tifosi

La crisi della Fiorentina è ormai senza fine. L’ultimo posto in classifica, nessuna vittoria nelle prime dieci giornate di campionato e una società in piena confusione dirigenziale fotografano un momento drammatico per il club viola. In panchina, nonostante tutto, c’è ancora Stefano Pioli, simbolo di una situazione sospesa, in attesa di una decisione che tarda ad arrivare.

Ma c’è un dato che rende questa crisi ancora più impressionante: la Fiorentina non si trovava ultima da sola così avanti nella stagione dal campionato 1937-38, quasi novant’anni fa. Una statistica che pesa come un macigno e che racconta più di ogni parola il baratro sportivo e gestionale in cui è caduto il club di Rocco Commisso. Una società che negli ultimi anni aveva sognato di tornare a vincere, oggi si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza. E il tempo, ormai, è davvero agli sgoccioli.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio