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La Fiorentina guarda (quasi) tutti dall'alto. Palladino omaggia la sua squadra: "Un grande gruppo"

Il tecnico viola celebra il cammino in campionato. La squadra dopo le difficoltà iniziali sta dimostrando compattezza e determinazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2024 22:19
La Fiorentina guarda (quasi) tutti dall'alto. Palladino omaggia la sua squadra: "Un grande gruppo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il giorno dopo l'eco della  vittoria di Torino non ha perso vigore e anche Raffaele Palladino attraverso il proprio profilo Instagram esalta lo spirito di squadra dei suoi con un video girato dopo il fischio finale. Tutti i giocatori sotto il settore ospiti a cantare ed esultare con i tifosi, immagini che dimostrano la coesione del gruppo e dell'ambiente: "Un grande gruppo" il post del tecnico viola.

Roggi: “Pradè si è superato. Tutti i nuovi dimostrano di essere giocatori di livello. Rosa competitiva”

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