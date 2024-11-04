La Fiorentina guarda (quasi) tutti dall'alto. Palladino omaggia la sua squadra: "Un grande gruppo"

Il tecnico viola celebra il cammino in campionato. La squadra dopo le difficoltà iniziali sta dimostrando compattezza e determinazione

Il giorno dopo l'eco della vittoria di Torino non ha perso vigore e anche Raffaele Palladino attraverso il proprio profilo Instagram esalta lo spirito di squadra dei suoi con un video girato dopo il fischio finale. Tutti i giocatori sotto il settore ospiti a cantare ed esultare con i tifosi, immagini che dimostrano la coesione del gruppo e dell'ambiente: "Un grande gruppo" il post del tecnico viola.

Roggi: “Pradè si è superato. Tutti i nuovi dimostrano di essere giocatori di livello. Rosa competitiva”

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