Roggi: "Pradè si è superato. Tutti i nuovi dimostrano di essere giocatori di livello. Rosa competitiva"

Comuzzo? Ha dato stabilità assoluta alla difesa. Un orgoglio vedere Comuzzo giocare con serenità e sicurezza anche perchè viene dal nostro settore giovanile

Moreno Roggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sull'inizio di stagione della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Siamo partiti con tantissimi cambi ed il mercato in evoluzione quindi c'era bisogno di mettere insieme un po' la squadra. Anche tra di loro c'è un affiatamento che porta risultati. Palladino è stato molto bravi a fare giocare insieme dei giocatori, per esempio Gosens e Dodò che sono più esterni rispetto a terzini, tenendo fuori titolari come Biraghi, Parisi, Kayode...Poi gli scarti delle altre squadre si sono rivelati degli errori importanti per loro, come per Bove e Cataldi; infine l'esplosione di Kean. Anche De Gea ha dimostrato di mettere pezze incredibili che regalano punti in classifica.

Pradè? E' un direttore di grande esperienza e sa tutto del mercato. Dovendo fare così tanti cambi è stato difficile. Quest'anno ha superato se stesso perchè tutti i giocatori si stanno dimostrando di grande livello. Ogni anno tira fuori dei giocatori dal settore giovanile e questo è importantissimo: Daniele è un direttore sportivo di grande livello ma non servo io per dirlo. E' stata messa su una rosa fortemente competitiva in grado di affrontare le tre competizioni: questa è la forza della Fiorentina."

L'OPINIONE DI LUCIANO CHIARUGI

https://www.labaroviola.com/chiarugi-su-kean-sta-vivendo-momento-magico-la-fiorentina-gioca-per-servirlo-il-prima-possibile/275562/