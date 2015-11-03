Notizie Moreno Roggi Fiorentina

Roggi: Il pareggio vale come una vittoria. Parisi è la più bella espressione tattica che Vanoli ha dato
24 marzo 2026 19:19
Roggi: "Sorpreso dall'andamento della Fiorentina, Rugani è stato scelto da Paratici e può fare bene"
18 febbraio 2026 21:54
Roggi: "Pradè si è superato. Tutti i nuovi dimostrano di essere giocatori di livello. Rosa competitiva"
04 novembre 2024 19:00
Hamrin ricordato da Roggi ed Antognoni: " ha dato tanto a Firenze, un grande campione, un grande uomo"
05 febbraio 2024 11:09
Roggi: "Cercherei di rincuorare Nzola per farlo sbloccare. Con Italiano serve pazienza e fiducia".
15 novembre 2023 15:35
Roggi su Jovic: "Potremmo trovarci in mano attaccante da doppia cifra da un momento all'altro"
13 giugno 2023 19:38
Roggi: "Farei giocare di più Terzic: grande risorsa per la Fiorentina. Quarta? Sa impostare bene"
24 marzo 2023 18:48
Roggi, Iachini non rischia la panchina. Siamo solo all'inizio della stagione
17 ottobre 2020 21:49
Esclusiva Roggi: "Le priorità di Corvino sono la sostituzione di Badelj e la situazione di Babacar"
12 gennaio 2018 18:51
Esclusiva Roggi: "Resto ottimista, il lavoro di Pioli e Corvino si vedrà col tempo ed i Dv torneranno a Firenze"
20 novembre 2017 18:14
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