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Notizie Moreno Roggi Fiorentina

Roggi: Il pareggio vale come una vittoria. Parisi è la più bella espressione tattica che Vanoli ha dato

24 marzo 2026 19:19

Roggi: "Sorpreso dall'andamento della Fiorentina, Rugani è stato scelto da Paratici e può fare bene"

18 febbraio 2026 21:54

Roggi: "Pradè si è superato. Tutti i nuovi dimostrano di essere giocatori di livello. Rosa competitiva"

04 novembre 2024 19:00

Hamrin ricordato da Roggi ed Antognoni: " ha dato tanto a Firenze, un grande campione, un grande uomo"

05 febbraio 2024 11:09

Roggi: "Cercherei di rincuorare Nzola per farlo sbloccare. Con Italiano serve pazienza e fiducia".

15 novembre 2023 15:35

Roggi su Jovic: "Potremmo trovarci in mano attaccante da doppia cifra da un momento all'altro"

13 giugno 2023 19:38

Roggi: "Farei giocare di più Terzic: grande risorsa per la Fiorentina. Quarta? Sa impostare bene"

24 marzo 2023 18:48

Roggi, Iachini non rischia la panchina. Siamo solo all'inizio della stagione

17 ottobre 2020 21:49

Esclusiva Roggi: "Le priorità di Corvino sono la sostituzione di Badelj e la situazione di Babacar"

12 gennaio 2018 18:51

Esclusiva Roggi: "Resto ottimista, il lavoro di Pioli e Corvino si vedrà col tempo ed i Dv torneranno a Firenze"

20 novembre 2017 18:14

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