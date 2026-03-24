Roggi: Il pareggio vale come una vittoria. Parisi è la più bella espressione tattica che Vanoli ha dato

L’ex giocatore viola Moreno Roggi ha parlato così dell’attuale situazione della Fiorentina ai microfoni del Il Pentasport:

“Il pareggio contro l’Inter vale come una vittoria, la Fiorentina ha dimostrato di giocarsela alla pari, ha dimostrato il suo valore, che tutti noi dicevamo che avesse all’inizio della stagione. All’inizio tutti si pensava che fosse una squadra che dovesse lottare per una zona di classifica abbastanza alta, invece ci siamo ritrovati infondo. Ora, piano piano, se ne sta vendendo fuori e contro l’Inter mi è piaciuta molto, soprattutto a livello di attaccamento della maglia e a livello tattico”.

Parisi: “Io lo seguivo dai tempi dell’Avellino, allora ho continuato a seguirlo, a Empoli ha fatto delle buone cose e nel suo percorso è sempre stato di una grande modestia. Secondo me, Parisi ha avuto un momento di appannaggio totale con Italiano nel momento in cui è stato messo a destra, lui che nasce come terzino sinistro. Il grande merito di Vanoli è stato di aver preso questo ragazzo, di averlo riportato a destra, ma l’ha spostato più avanti. Si è abituato bene a quel ruolo e può usare il sinistro nel momento in cui rientra, è la più bella espressione tattica che Vanoli ha dato a lui.

Vanoli: “E’ stato bravo a sistemare alcuni giocatori in posizioni che li facilitano a rendere il massimo, poi questi giocatori hanno preso fiducia e sono anche quei giocatori che quando fai gol vanno ad abbracciale l’allenatore. Se la concentrazione rimane massima la Fiorentina arriverà ad una salvezza tranquilla, inoltre ho una grande fiducia per la Conference, il Crystal Palace è all’altezza della Fiorentina”.