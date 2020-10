L’ex giocatore della Fiorentina, Moreno Roggi, ha rilasciato un’intervista su Tuttomercatoweb e ha parlato della partita di domani della Fiorentina contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “La gara è delicata per il futuro di mister Iachini? No, non credo. Il presidente Commisso è stato molto chiaro in merito alla fiducia nei suoi confronti. Siamo veramente all’inizio della stagione, sarebbe assurdo pensare questo. La squadra viola mi piace, certo c’è stata la perdita di Chiesa, ma Callejon è un grande calciatore. A Napoli si è sempre sacrificato, è un uomo che sa fare tutta la fascia e fa anche gol: per me è un grande acquisto. Martinez Quarta? Non lo conosco ma mi fido ciecamente di Passarella e se ne molto parla bene non sbaglia. Mi ricordo che già tempo fa parlava benissimo del capitano German Pezzella”.

