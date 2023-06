Roggi su Jovic: “Potremmo trovarci in mano attaccante da doppia cifra da un momento all’altro”

Moreno Roggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Prossima stagione? Quest’anno tolte le due finali non vinte sei arrivato lì ed ottavo in campionato, è stato fatto uno step ulteriore. Credo che fanno bene a mandare via gli scontenti ma la Fiorentina verrà potenziata.

Cosa manca? Sicuramente in ogni settore del campo potresti fare un passo gigantesco, ma è difficile da dire. Io è un anno che lo dico e forse credo in qualcosa che mi piacerebbe avvenisse ma credo molto in Jovic perchè ha tutte le qualità per essere un grande attaccante: potrebbe esplodere da un momento all’altro e trovarci in mano un attaccante da doppia cifra. Ogni partita ha l’azione da gol e se uno non è mai in condizione di fare gol, non lo farai mai: lui c’è e ce l’ha nel sangue e prima o poi alla lunga lo fai.

Amrabat? Secondo me tutto dipende da quanto ti danno, e se ti danno una buona cifra è bene che vada dopo la bizzina fatta dopo il Mondiale. Non terrei mai giocatori che non sono contenti di rimanere.”

IL GIOVANE PORTIERE ITALIANO IN USCITA DALL’ATALANTA: FIORENTINA ALLA FINESTRA