Sportmediaset annuncia: “Carnesecchi non convince Gasperini, è nel mirino della Fiorentina”

L’occasione giusta per far debuttare il portiere classe 2000 Marco Carnesecchi con i guantoni dell’Atalanta sembra vicina, ma mister Gasperini non è convinto. La società bergamasca sta infatti cercando un numero uno con esperienza europea e intanto Carnesecchi è finito nel mirino della Juve, come vice Perin, e della Fiorentina. Lo scrive Sportmediaset.

