Roggi: “Sorpreso dall’andamento della Fiorentina, Rugani è stato scelto da Paratici e può fare bene”

L’ex calciatore della Fiorentina Moreno Roggi ha parlato dello stato di salute dei viola ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno.

Ecco le parole del procuratore:

“Siamo stati danneggiati dal fatto che molti non hanno reso come l’anno scorso. Credo che il periodo brutto possa essere passato, con un po’ di ordine dietro e con i giocatori nella posizione giusta. La posizione in campo conta, vi ricordate quando Parisi giocò a destra con Italiano? I calciatori hanno dei riferimenti ben precisi”

Sulle aspettative iniziali:

“Sono sinceramente sorpreso dall’andamento della stagione della Fiorentina. Anch’io facevo parte di quell’85% di tifosi soddisfatti del mercato estivo, a cui avevo dato un giudizio positivo. Sono convinto che Rugani possa offrire un contributo importante alla difesa: è stato scelto da uno come Paratici, che avrà sicuramente voglia di fare bella figura. Il reparto arretrato, però, finora ha deluso: i gol subiti sono stati troppi. Penso che la Fiorentina abbia pagato il fatto che diversi giocatori chiave non abbiano mantenuto le prestazioni e le aspettative della scorsa stagione.”