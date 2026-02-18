18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:54

Roggi: “Sorpreso dall’andamento della Fiorentina, Rugani è stato scelto da Paratici e può fare bene”

Redazione

di

Il pensiero di Moreno Roggi sullo stato di salute della Fiorentina e sulle possibilità di salvezza della squadra di Paolo Vanoli

L’ex calciatore della Fiorentina Moreno Roggi ha parlato dello stato di salute dei viola ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno.
Ecco le parole del procuratore:

Siamo stati danneggiati dal fatto che molti non hanno reso come l’anno scorso. Credo che il periodo brutto possa essere passato, con un po’ di ordine dietro e con i giocatori nella posizione giusta. La posizione in campo conta, vi ricordate quando Parisi giocò a destra con Italiano? I calciatori hanno dei riferimenti ben precisi”

Sulle aspettative iniziali:
Sono sinceramente sorpreso dall’andamento della stagione della Fiorentina. Anch’io facevo parte di quell’85% di tifosi soddisfatti del mercato estivo, a cui avevo dato un giudizio positivo. Sono convinto che Rugani possa offrire un contributo importante alla difesa: è stato scelto da uno come Paratici, che avrà sicuramente voglia di fare bella figura. Il reparto arretrato, però, finora ha deluso: i gol subiti sono stati troppi. Penso che la Fiorentina abbia pagato il fatto che diversi giocatori chiave non abbiano mantenuto le prestazioni e le aspettative della scorsa stagione.”

