Roggi: “Farei giocare di più Terzic: grande risorsa per la Fiorentina. Quarta? Sa impostare bene”

Moreno Roggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Difesa della Fiorentina? Importante avere giocatori bravi e che rendano come adesso. Secondo luogo averne tanti ed un allenatore che li sappia mettere in campo. Con questo calendario c’è bisogno di tutti perchè giocare ogni tre giorni è difficile.

Italiano? Una caratteristica di Italiano quella di utilizzare più giocatori: è giusto perchè oggi non ci sono solo i titolari. Una risorsa avere allenatore che adoperi il turnover: vuol dire che togliere un giocatore che è in affaticamente gli togli la possibilità di infortunarsi.

Terzic? Mi piace tantissimo Terzic e lo farei giocare di più. Giusto non averlo dato via a gennaio. Adesso è una risorsa importante perchè siamo qui a dire che manca dopo l’infortunio.

Terzic in scadenza? Adesso non faccio più il procuratore e non do consigli: le decisioni vengono prese dal giocatore e spesso dicevo di decidere dove poteva impostare meglio la propria carriera perchè poi a fine carriera avrebbe guadagnato di più e si sarebbe sicuramente espresso al meglio. Da tifoso vorrei che rimanesse a Firenze perchè è un ottimo giocatore e nel finale di stagione ne giocherebbe parecchie di partite.

Dodò? La personalità la vedi subito e anche quando non giocava bene nessun giocatore si è rivolto in malo modo con lui. Tutti nutrono grande stima per lui. C’è stato un momento in cui si diceva che a destra si faceva veramente fatica all’inizio ma anche Passarella faticò.

Mercato? Il problema è che se i giocatori non vanno bene non li vuole nessuno, ma quando vanno bene ci sono chiaramente altre squadre che li vogliono. Questo non vuol dire che debbano essere ceduti. Igor ad esempio ancora non ha mostrato tutto il suo valore e deve dimostrare altro.”

