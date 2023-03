Vieri sicuro: “Dopo il Napoli, la Fiorentina gioca miglior calcio. Meglio della Lazio? Non c’è paragone”

L’ex attaccante Christian Vieri, con un passato anche nella Fiorentina, nel corso della trasmissione Super Match di DAZN è intervenuto così sulla squadra allenata da mister Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole:

“Dopo il Napoli secondo me la Fiorentina è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia. Più della Lazio? Sì sì non c’è proprio paragone secondo me: è la mia opinione, quello che penso io”

