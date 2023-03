Il tifo viola è pronto a spingere la Fiorentina in Coppa Italia: sold out in 20 minuti i biglietti per Cremona

Un entusiasmo così non si respirava da tempo in casa Fiorentina. Oggi alle 16 è stata aperta la vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia di andata, in trasferta a Cremona contro i grigiorossi lombardi, in programma mercoledì 5 aprile. Dalle 15.30 in poi, infatti, aprendo Ticketone erano 2000 le persone in coda a caccia di un biglietto

Risultato? La curva nord riservata agli ospiti è stata completamente esaurita in meno di 20 minuti, e stessa sorte è toccata alla tribuna nord e ai distinti nord. Si stimano almeno 3500 i sostenitori viola, visto che solo il settore ospiti è di 2465 posti, più tutti quelli che si siederanno tra tribuna e distinti. A scriverlo è La Nazione.

