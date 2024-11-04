Chiarugi su Kean: "Sta vivendo momento magico. La Fiorentina gioca per servirlo il prima possibile"

Il gol di Kean? Lui è una grande rivelazione. Anche lui è consapevole di star vivendo un momento magico.

Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

"All'inizio siamo partiti con 3 pareggi con squadre alla nostra portata ma serviva un po' di pazienza. Palladino è stato molto intelligente. Alcuni dicono che le sue esperienze sono scarse, perchè allena da solo due anni, ma ha dimostrato capacità. In questo momento la Fiorentina è quella che sta facendo vedere il calcio totale. Palladino ha capito di mettere in atto il gioco che preferisce Kean per servirlo con i suoi movimenti. Tutta la squadra è consapevole che deve arrivare il prima possibile a servire Kean.

Comuzzo? Sta facendo cose straordinarie. Con chiunque lo fai giocare si prende la scena."

LA FIORENTINA VOLA: ECCO IL CONFRONTO CON LA CLASSIFICA DELLA SCORSA STAGIONE

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