Fiorentina inizio super. Lo scorso anno dopo le prime 11 giornate era ottava con 17 punti

22 punti in classifica, -3 dalla prima posizione e 3 posto in coabitazione con l'Atalanta

Lo vediamo tutti, tuttavia ce lo ricorda anche la Gazzetta dello Sport con un post su Instagram. La viola è una "macchina schiacciasassi" che continua a vincere e convincere. La Fiorentina infatti, nella stagione 2023/24, con Vincenzo Italiano, dopo 11 giornate si trovava in 8 posizione a -11 dal primo posto e con 17 punti in classifica. Questa volta, dopo un inizio un altalenante, con Raffaele Palladino sembra aver cambiato rotta: 22 punti in classifica, -3 dalla prima posizione e 3 posto in coabitazione con l'Atalanta. Uno spettacolo che i tifosi viola vogliono continuare a vedere per tutto il campionato. Sicuramente non sarà facile, ma sognare non costa nulla... e allora come scrive la maggior parte di loro sotto ai post nei vari social network: "se è un sogno, non svegliateci".

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