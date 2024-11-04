I quotidiani sportivi esaltano Kean: "A Firenze un top. La Fiorentina vola sulle ali del centravanti"

Un pallone pulito e un gol segnato, ottavo centro stagionale e quinto in campionato

La Fiorentina ha forse trovato il centravanti adatto alle sue esigenze. Dopo anni di attaccanti sbagliati sul mercato, oggi Moise Kean sembra essere il giocatore perfetto per contesto e ambiente. Anche ieri contro il Torino l'ex Juventus è stato decisivo per il successo per 1-0. Stesso voto per quasi tutti i quotidiani italiani, con la Gazzetta dello Sport che commenta così: "Un’occasione, un gol, ecco l’essenza del centravanti che mancava: decisivo e arriva a quota 8 centri in stagione. Era al rientro, fa ammonire Ricci". Per Tuttosport "a Firenze sembra rinato", mentre il Corriere dello Sport va oltre e gli dà un 7,5: "Un pallone pulito e un gol segnato, ottavo centro stagionale e quinto in campionato: la Fiorentina vola sulle ali del centravanti".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

la Repubblica: 7,5

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