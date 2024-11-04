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I quotidiani sportivi esaltano Kean: "A Firenze un top. La Fiorentina vola sulle ali del centravanti"

Un pallone pulito e un gol segnato, ottavo centro stagionale e quinto in campionato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2024 18:04
I quotidiani sportivi esaltano Kean: "A Firenze un top. La Fiorentina vola sulle ali del centravanti" -
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La Fiorentina ha forse trovato il centravanti adatto alle sue esigenze. Dopo anni di attaccanti sbagliati sul mercato, oggi Moise Kean sembra essere il giocatore perfetto per contesto e ambiente. Anche ieri contro il Torino l'ex Juventus è stato decisivo per il successo per 1-0. Stesso voto per quasi tutti i quotidiani italiani, con la Gazzetta dello Sport che commenta così: "Un’occasione, un gol, ecco l’essenza del centravanti che mancava: decisivo e arriva a quota 8 centri in stagione. Era al rientro, fa ammonire Ricci". Per Tuttosport "a Firenze sembra rinato", mentre il Corriere dello Sport va oltre e gli dà un 7,5: "Un pallone pulito e un gol segnato, ottavo centro stagionale e quinto in campionato: la Fiorentina vola sulle ali del centravanti".

I VOTI
TuttoMercatoWeb.com: 7
Gazzetta dello Sport: 7
Tuttosport: 7
Corriere dello Sport: 7,5
Corriere della Sera: 7
la Repubblica: 7,5

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