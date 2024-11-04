Vidal nei guai. Fermato in stato di ebbrezza e poi rilasciato. Adesso possibile accusa di stupro

La Procura avrebbe poi aperto un'inchiesta per violenza sessuale nei confronti dell'ex Inter e Juventus

La carriera e la reputazione di Arturo Vidal potrebbero essere offuscate da un potenziale caso di violenza sessuale. Una donna ha assicurato stamattina di essere stata drogata in un bar nel quartiere Vitacura di Santiago, capitale del Cile, dove avrebbe partecipato a una festa organizzata dai giocatori del Colo Colo, attuale club del centrocampista.

Vidal, riferisce 'Teletrece', era presente ed è anche stato arrestato dopo aver tentato di fuggire insieme ad alcuni compagni a un posto di blocco. In evidente stato di ebbrezza, sono stati portati alla stazione di polizia, dove sono stati trattenuti brevemente prima di essere rilasciati. La Procura avrebbe poi aperto un'inchiesta per violenza sessuale nei confronti dell'ex Inter e Juventus, anche se non è escluso che siano coinvolti altri calciatori. A riportarlo è TMW tramite il suo profilo ufficiale di Instagram con un post che vi lasciamo di seguito:

https://www.labaroviola.com/nelle-ultime-cinque-fiorentina-e-atalanta-hanno-raccolto-15-punti-su-15-davanti-a-inter-e-napoli/275546/