Nelle ultime cinque Fiorentina e Atalanta hanno raccolto 15 punti su 15, davanti a Inter e Napoli
Comandano la classifica Atalanta e Fiorentina, squadre che nelle ultime cinque hanno conquistato altrettanti successi
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque giornate. Comandano la classifica Atalanta e Fiorentina, squadre che nelle ultime cinque hanno conquistato altrettanti successi. Segue l'Inter con quattro vittorie e un pareggio, poi Lazio e Napoli a quota dodici.
In negativo spicca il momento della Roma di Ivan Juric: la squadra giallorossa negli ultimi cinque turni ha conquistato solo quattro punti, un cammino da media salvezza che preoccupa i tifosi capitolini e dovrebbe provocare a stretto giro di posta l'ennesimo ribaltone in panchina. Negativo il momento di Torino ed Empoli dopo l'eccellente avvio di stagione, mentre in positivo spicca la risalita del Bologna di Vincenzo Italiano che ha conquistato sei punti nelle ultime due partite. Di seguito il dato delle 20 squadre del nostro massimo campionato:
Serie A, stato di forma
Atalanta 15 punti nelle ultime cinque gare
Fiorentina 15 punti
Inter 13 punti
Lazio 12 punti
Napoli 12 punti
Juventus 9 punti
Bologna 9 punti
Milan 9 punti
Cagliari 7 punti
Udinese 6 punti
Hellas Verona 6 punti
Monza 5 punti
Parma 4 punti
Venezia 4 punti
Roma 4 punti
Como 4 punti
Torino 3 punti
Lecce 3 punti
Empoli 2 punti
Genoa 1 punto
A riportarlo è TMWOrlando su Berardi: “Cosa ci fa ancora al Sassuolo? Occhio alla Fiorentina, non si fida molto di Ikoné”
https://www.labaroviola.com/orlando-su-berardi-cosa-ci-fa-ancora-al-sassuolo-occhio-alla-fiorentina-non-si-fida-molto-di-ikone/275543/