Nelle ultime cinque Fiorentina e Atalanta hanno raccolto 15 punti su 15, davanti a Inter e Napoli

Comandano la classifica Atalanta e Fiorentina, squadre che nelle ultime cinque hanno conquistato altrettanti successi

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque giornate. Comandano la classifica Atalanta e Fiorentina, squadre che nelle ultime cinque hanno conquistato altrettanti successi. Segue l'Inter con quattro vittorie e un pareggio, poi Lazio e Napoli a quota dodici.

In negativo spicca il momento della Roma di Ivan Juric: la squadra giallorossa negli ultimi cinque turni ha conquistato solo quattro punti, un cammino da media salvezza che preoccupa i tifosi capitolini e dovrebbe provocare a stretto giro di posta l'ennesimo ribaltone in panchina. Negativo il momento di Torino ed Empoli dopo l'eccellente avvio di stagione, mentre in positivo spicca la risalita del Bologna di Vincenzo Italiano che ha conquistato sei punti nelle ultime due partite. Di seguito il dato delle 20 squadre del nostro massimo campionato:

Serie A, stato di forma

Atalanta 15 punti nelle ultime cinque gare

Fiorentina 15 punti

Inter 13 punti

Lazio 12 punti

Napoli 12 punti

Juventus 9 punti

Bologna 9 punti

Milan 9 punti

Cagliari 7 punti

Udinese 6 punti

Hellas Verona 6 punti

Monza 5 punti

Parma 4 punti

Venezia 4 punti

Roma 4 punti

Como 4 punti

Torino 3 punti

Lecce 3 punti

Empoli 2 punti

Genoa 1 punto

A riportarlo è TMW

https://www.labaroviola.com/orlando-su-berardi-cosa-ci-fa-ancora-al-sassuolo-occhio-alla-fiorentina-non-si-fida-molto-di-ikone/275543/