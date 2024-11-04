Orlando su Berardi: "Cosa ci fa ancora al Sassuolo? Occhio alla Fiorentina, non si fida molto di Ikoné"

Massimo Orlando su Berardi e sul suo possibile ritorno in Serie A nella sessione di mercato di gennaio

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato di Domenico Berardi, ex obiettivo di mercato della Fiorentina e che potrebbe tornare in Serie A nella prossima finestra di trasferimenti. Queste le sue parole:

"Berardi? Mi viene da pensare cosa ci faccia ancora al Sassuolo. E' uno che deve giocare per lo Scudetto. Sarà veramente lui il più ambito a gennaio dalle big, fa la differenza. Anche per la Fiorentina, che non si fida molto di Ikoné. Nell'Atalanta però c'è Samardzic ma anche Zaniolo, vorrebbe dire bocciatura soprattutto per lui".

Pruzzo scherza: “La Fiorentina gioca male e vince, non è facile. Più facile a giocare bene e vincere”

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