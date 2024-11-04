Pruzzo scherza: "La Fiorentina gioca male e vince, non è facile. Più facile a giocare bene e vincere"

La Fiorentina vince anche a Torino e si lancia in classifica. Il parere di Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma e della viola

Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio il giorno dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Torino, queste le sue parole:

"Mi viene da fare una battuta, ma a giocare bene e vincere sono buoni tutti, la cosa interessante è quando vinci senza giocare bene e senza giocare meglio dell'avversario come nelle ultime due partite. Questo è un momento positivo e bisogna sfruttarlo al meglio per la Fiorentina. La migliore squadra vista in queste settimane è stata l'Atalanta però la Fiorentina ha questa facilità di stare davanti ed un calendario che potrebbe permettergli di stare ancora più vicino alla prima in classifica e questo è un prospetto ancora più interessante. Questo equilibrio in serie A dà la possibilità a tutti di sognare.

Non puoi paragonare questa Fiorentina alla Roma in cui giocavo io con Liedholm, c'era un percorso diverso. Avere Kean davanti aiuta ma il difensore del Toro ha fatto una cosa che non si può vedere, contro il Milan sono successe più o meno le stesse cose con il difensore che ha sbagliato dopo una palla buttata davanti, questi non sono schemi però. Vice Kean? La Fiorentina secondo me non lo cerca, a meno che non viene uno svincolato e uno di esperienza che possa dare una mano quando serve, io penso che con Gudmundsson e Beltran si può fare a meno di un vice Kean, si possono adattare loro"

LE PAROLE DI GASPERINI ANCHE SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/gasperini-atalanta-lazio-e-fiorentina-possono-sognare-lo-scudetto-ma-le-altre-hanno-piu-possibilita/275458/