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11 punti in 5 partite, una Fiorentina con il ritmo da Champions League

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi sottolinea come la viola abbia spiccato il volo dopo la sosta per le Nazionali, è passata dal ventesimo all'ottavo posto. 11 punti nelle ultime 5 partite, un rit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 10:07
11 punti in 5 partite, una Fiorentina con il ritmo da Champions League - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere Fiorentino in edicola oggi sottolinea come la viola abbia spiccato il volo dopo la sosta per le Nazionali, è passata dal ventesimo all'ottavo posto. 11 punti nelle ultime 5 partite, un ritmo da Champions. Soltanto Atalanta, Juventus ed Inter hanno fatto di meglio. Montella sembra aver trovato la quadratura con una difesa a tre, subendo soltanto 4 reti in queste ultime 5 gare.

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