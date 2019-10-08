11 punti in 5 partite, una Fiorentina con il ritmo da Champions League

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi sottolinea come la viola abbia spiccato il volo dopo la sosta per le Nazionali, è passata dal ventesimo all'ottavo posto. 11 punti nelle ultime 5 partite, un rit...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi sottolinea come la viola abbia spiccato il volo dopo la sosta per le Nazionali, è passata dal ventesimo all'ottavo posto. 11 punti nelle ultime 5 partite, un ritmo da Champions. Soltanto Atalanta, Juventus ed Inter hanno fatto di meglio. Montella sembra aver trovato la quadratura con una difesa a tre, subendo soltanto 4 reti in queste ultime 5 gare.