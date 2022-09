Senza Var la Juventus sarebbe stata la più favorita dagli arbitri. Fiorentina e Napoli le più salvate

Che non dovessero amarsi era chiaro fin dal primissimo istante. Sapete come si manifestò il Var all’Italia in un sabato pomeriggio del 2017? Indovinato: dando un rigore contro la Juventus. Da quel momento, la storia si è ripetuta spesso. Molto, molto più spesso che per gli altri. E l’incidente di Juve-Salernitana è solo l’ultimo episodio, tra l’altro per una chiamata sbagliata: a cinque anni dalla sua introduzione, il bilancio è quasi sorprendente: la Juventus è la squadra più “odiata” dal Var. La logica suggerirebbe che, in cinque campionati passati più questo inizio di stagione, le volte in cui il Var ha cambiato una decisione arbitrale in chiave favorevole e quelle in cui lo ha fatto in senso contrario, si bilancino o quasi.

In fondo è così per molte squadre: la Roma ha avuto 28 chiamate a favore e 29 contro, il Milan 35 pro e 32 sfavorevoli, la Samp ha addirittura un equilibrio perfetto: 32 e 32. Non la Juventus: gli interventi dell’occhio tecnologico a sfavore dei bianconeri sono stati addirittura 44. Contro appena 23 review che hanno fatto sorridere i tifosi. Un saldo “negativo” di 21 episodi. Al contrario, il Napoli: 41 chiamate che hanno rovesciato favorevolmente la decisione arbitrale e solo 22 contro.

Discorso simile per Inter e Lazio, anche se con distanze più contenute: i nerazzurri hanno sorriso 33 volte con 26 modifiche sfavorevoli. Per la squadra di Lotito pro e contro sono 37 e 28. L’Atalanta ne conta 33 e 27. Chi ha avuto meno chiamate a favore? Il Bologna: appena 19. Fiorentina e Verona quelle con meno chiamate contrarie: appena 21.

I numeri non possono non tenere conto di un minimo livello di approssimazione. Ma i volumi sono sostanzialmente questi. E dicono molto. Perché se la Juve ha molte chiamate “contro”, vuol dire che tendenzialmente gli arbitri sbagliano a favore dei bianconeri e vanno corretti. E al contrario, che tendono a non notare episodi favorevoli al Napoli, poi sanati dalla tecnologia. Insomma, a volerla analizzare si potrebbe dire che la tecnologia, con la fredda statistica dei numeri, conferma anche gli antichi pregiudizi.

LA CLASSIFIA COMPLETA DEGLI INTERVENTI VAR

Squadra / a favore / contro

Juventus / 23 / 44

Inter / 33 / 26

Milan / 35 / 32

Napoli / 41 / 22

Roma / 28 / 29

Lazio / 37 / 28

Atalanta / 33 / 27

Bologna / 19 / 28

Fiorentina / 37 / 21

Sassuolo / 31 / 40

Sampdoria / 32 / 32

Torino / 25 / 31

Udinese / 25 / 35