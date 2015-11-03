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Notizie Attacco Fiorentina

Pruzzo:"La vittoria con l'Udinese non risolve tutti i problemi ma rivitalizza Kean e Gudmundsson"

22 dicembre 2025 23:15

La Gazzetta: "La Fiorentina potrebbe giocare con Fazzini e Gudmundsson alle spalle di Kean"

19 settembre 2025 07:32

Gazzetta dello Sport: "Kouame supera Beltran nelle gerarchie, per Palladino è lui il vice Kean"

10 settembre 2024 10:19

Corriere Fiorentino, Viola obbligati a vincere per evitare le zone basse della classifica

27 febbraio 2023 10:08

Gazzetta: oggi scatta l’ora di Cutrone. Lui e Vlahovic ribalteranno l’attacco?

15 gennaio 2020 10:00

Sky, Fiorentina al lavoro su tre profili in attacco: Pedro, De Paul e Raphinha sono i nomi

29 agosto 2019 22:22

Brovarone: "Attacco del futuro? Tridente leggero con DiFra"

28 aprile 2017 16:54

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