Notizie Attacco Fiorentina

Pruzzo:"La vittoria con l'Udinese non risolve tutti i problemi ma rivitalizza Kean e Gudmundsson"
22 dicembre 2025 23:15
La Gazzetta: "La Fiorentina potrebbe giocare con Fazzini e Gudmundsson alle spalle di Kean"
19 settembre 2025 07:32
Gazzetta dello Sport: "Kouame supera Beltran nelle gerarchie, per Palladino è lui il vice Kean"
10 settembre 2024 10:19
Corriere Fiorentino, Viola obbligati a vincere per evitare le zone basse della classifica
27 febbraio 2023 10:08
Gazzetta: oggi scatta l’ora di Cutrone. Lui e Vlahovic ribalteranno l’attacco?
15 gennaio 2020 10:00
Sky, Fiorentina al lavoro su tre profili in attacco: Pedro, De Paul e Raphinha sono i nomi
29 agosto 2019 22:22
Brovarone: "Attacco del futuro? Tridente leggero con DiFra"
28 aprile 2017 16:54
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