Pruzzo:”La vittoria con l’Udinese non risolve tutti i problemi ma rivitalizza Kean e Gudmundsson”

Pruzzo:”La vittoria con l’Udinese non risolve tutti i problemi ma rivitalizza Kean e Gudmundsson”

Redazione

Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina sulla vittoria della squadra viola contro l'Udinese e sui possibili benefici

Finalmente un Lunedì positivo per i tifosi della Fiorentina che si godono la prima vittoria in campionato arrivata dopo 16 giornate. La situazione resta complicata ma i tifosi viola possono guardare al futuro con maggiore ottimismo dopo la larga vittoria per 5-1 contro l’Udinese.
A margine di questo risultato, ha detto la sua Roberto Pruzzo, intercettato ai microfoni di Lady Radio:

La vittoria di ieri è stata la prova che durante una gara, se prendi fiducia, va tutto meglio. Io però spero che la vittoria non faccia pensare che si siano risolti tutti i problemi. Certo è che hai capito che non sei certo un fenomeno, ma nemmeno una squadra da ultimo posto in classifica. Ti dà fiducia per il futuro prossimo. La vittoria con l’Udinese rivitalizza gli attaccanti. Gudmundsson tecnicamente è il più forte della Fiorentina, Fagioli ieri mi sembrava un buon giocatore e Kean ha ritrovato il sorriso. De Gea capitano non so che segnale sia”.

Su Gudmundsson:
Gudmundsson è un anarchico nel modo di giocare. Quello che ha fatto vedere contro l’Udinese è quello che sa fare quando sta bene, ma niente gli impediva di farlo prima. Ma lui è così. Se lo ingabbi in tatticismi lo perdi. Credo Vanoli adesso lo abbia capito”.

Su Paratici:
“Non sono sorpreso. È un grande professionista, ma non so da dove inizierà a mettere le mani in questa Fiorentina”. 

